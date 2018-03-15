События

21:03 15.03.2018

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что с наградным оружием в здание парламента приходят многие народные депутаты.

"Есть закон о народных депутатах и очень много народных депутатов приходят в зал с наградным оружием, на которое имеют документы и разрешение... очень много депутатов занимаются законотворчеством, будучи вооруженными", - сказала она в эфире телеканала Newsone в четверг вечером.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, приносила ли она сегодня в сессионный зал оружие.

"У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить. Закон разрешает мне не разглашать и не показывать это", - сказала депутат.

Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о том, что Н.Савченко в четверг прибыла в сессионный зал, принеся с собой боеприпасы.

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