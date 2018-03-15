События

19:16 15.03.2018

Все виновные в столкновениях на Татарке должны понести ответственность - мэр Киева

Правоохранительные органы должны всесторонне расследовать столкновения на земельном участке на Татарке в Киеве, в ходе которых пострадал внефракционный народный депутат, член партии "Свобода" Юрий Левченко, и все виновные должны понести наказание, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я убежден, правоохранительные органы, которые возбудили дело, должны расследовать его всесторонне и открыто. И почему и кто избил депутата. И что делали и какие действия совершали на площадке депутаты. Кто бросал бутылки с зажигательной смесью, и кто кого бил", - цитирует В.Кличко персональный сайт политика в четверг.

Мэр Киева отметил, что общественность и СМИ должны быть проинформированы о ходе расследования и выясненные в ходе расследования детали происшествия. "А все без исключения виновные в беспорядках должны быть привлечены к ответственности", - отметил В.Кличко.

В то же время он призвал прекратить все спекуляции относительно земельного участка, на котором произошли столкновения. По словам Кличко, этот земельный участок был предоставлен более 10 лет назад в аренду торговому представительству Таджикистана на основе межгосударственного соглашения.

Кроме того, как добавил мэр Киева, год назад Киевсовет продлил договор аренды, а гаражи, которые стоят на этой земле, размещенные там незаконно. "И у меня вопрос: что там защищали депутаты? Не надо делать провокаций!" – мэр Киева.

Он также назвал безответственными и сегодняшние действия фракции "Свобода", депутаты которой заблокировали заседание Киевсовета.

В.Кличко призвал депутатов Киевсовета работать в интересах Киева и киевлян, а не устраивать беспорядки. "Не это нужно людям, а конкретные дела и воплощенные изменения. А депутаты должны работать, а не устраивать шоу, срывая сессию", - отметил В.Кличко.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в Фейсбуке сообщил, что неизвестные избили народного депутата, члена политсовета ВО "Свобода" Ю.Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Ю.Левченко госпитализирован.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей на ул.Половецкой в Шевченковском районе. "Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла стычка, которую пресекли правоохранители", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент между Ю.Левченко и группой лиц, который произошел 9 марта во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой в Шевченковском районе Киева расследуется по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля").

Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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