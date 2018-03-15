Предложенное депутатами устранение недостатков нового УПК фактически возвращает действующий кодекс

Предложенное депутатами в законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс (№7547) устранение недостатков нового Уголовного процессуального кодекса фактически возвращает его действующую редакцию, считает советник, руководитель практики уголовного права юридической фирмы Integrites Владимир Рудниченко.

"Не успели юристы страны порадоваться или пожаловаться вдоволь об ожидаемых изменениях уголовного процесса, которые станут реальностью 16 марта этого года, как их собираются частично лишить тем для обсуждения. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым фактически предлагается отменить некоторые изменения, которые еще не вступили в силу, и вернуть редакцию кодекса к действующей сейчас", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в законопроекте предлагаются изменения к таким "самым противоречивым новеллам законодательства", как обязательства следователей обращаться только к следственным судьям, на территории обслуживания которых зарегистрирован как юридическое лицо орган досудебного расследования, а также к так называемым "поправкам Лозового", касающимся, в частности назначения экспертиз только следственным судьей и только в государственных учреждениях, а также права на обжалование сообщения о подозрении.

Так, по словам В.Рудниченко, законопроект №7547 предусматривает "предоставление или возврат права сторонам производства самостоятельно проводить экспертизы", что может привести к "определенному коллапсу".

"Обязанностью всех участников назначать экспертизу через следственного судью законодатель фактически блокирует возможность быстрого расследования и увеличивает нагрузку на следственных судей. При этом количество судей никто увеличивать не собирается, а их и так очень мало. Так, срок рассмотрения жалобы в Печерском районном суде в среднем 1-1,5 месяца при 72 часах по закону, а изготовление полного текста постановления занимает еще месяц", - отметил советник юрфирмы Integrites.

В.Рудниченко также обратил внимание на изменения, относящиеся к возбуждению уголовных дел и постановлениям о привлечении в качестве обвиняемого.

Юрист отметил, что ранее указанные решения обжаловались у прокурора и в суде. Более того, статус подозреваемого часто не создавал существенных последствий для лица, за исключением случаев задержания.

"По УПК 2012 года сообщение о подозрении стало очень важным документом, следствием появления которого являются определенные ограничения для подозреваемого, в том числе его свободы. При этом у стороны защиты забрали любой судебный механизм защиты своих прав к рассмотрению по существу. Теперь, когда за пять лет действия этого УПК адвокаты научились обжаловать уведомление о подозрении даже без прямой нормы в кодексе, нам дали, а теперь забирают эту возможность", - сказал он.

В.Рудниченко также отметил, что "к сожалению, практика дачи взяток или влияние стороны обвинения на следственных судей пока в стране не искоренена".

"Утверждение, что она имеет отношение только к обжалованию подозрения (в случае вступления в силу), не выдерживает никакой критики", - подчеркнул юрист.

Комментируя в целом попытки урегулировать проблемные места нового УПК, которые должен вступить в силу, В.Рудниченко отметил, что, в частности, опасения относительно "коллапса следственной системы органов полиции в случае вступления в силу изменений, вполне соответствуют действительности".

"Коллапс создает не возможность обращаться в суд только по юридическому адресу. И нечего спекулировать правоохранительными органами на периферии - с ними как раз проблем нет, и за 100 км в суд никто ездить не будет. Суд, прокуратура и отдел полиции всегда, кроме Киево-Святошинского района, находятся в одном населенном пункте. Проблемы - в городах с районным делением", - сказал он.

В частности, юрист приводит пример Киева, где "с 16 марта 2018 года 10 районных управлений полиции будут обязаны обращаться в Шевченковский районный суд, куда обращаются сейчас городское и областное управления полиции, четыре органа налоговой милиции и СБУ Украины, так как районные управления не имеют статуса юридического лица, а есть управлениями Главного управления полиции в городе Киеве".

"Есть такая штука - бюджет. И там отдельного финансирования на отдельные юридические лица - районные управления полиции, нет. Сама норма о привязке юридического адреса вполне логична и однозначно излагается с 16 марта, если конечно вступит в силу. Но, так как коллапса органов никто не хочет (каждый из нас может стать потерпевшим от преступления), поэтому выбора нет и мы поддерживаем очередные изменения в еще не воплощенной в жизнь нормы закона", - сказал он.

Юрист напомнил, что "в декабре 2017 года в связи со вступлением в силу закона "Маски-шоу стоп!" у нас "лег" Печерский райсуд. Сейчас с 16 марта ляжет Шевченковский, который сейчас и так обслуживает семь госорганов, а еще добавятся все районные отделения полиции".

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил надежду на достижение компромисса по внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины для устранения дисбалансов от так называемых "поправок Лозового", несмотря на то, что Верховная Рады пока не готова проголосовать эти изменения.

Верховная Рада 3 октября приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.