Введение НБУ правила округления сумм чеков упростит работу торговых сетей

Решение Национального банка Украины (НБУ) прекратить чеканить монеты мелких номиналов (1, 2, 5 и 25 копеек) и ввести правило по округлению сумм расчетов позитивно повлияет на организацию работы торговых сетей, однако может привести к корректировке ценовой политики и программ лояльности, считают опрошенные представители ритейла.

"Прекращение чеканки мелких номиналов копеек и введение правил округления, который анонсирован НБУ, положительно повлияет на организационную деятельность компании (сеть Metro – ИФ), поскольку сейчас в банковской системе наблюдается нехватка данных разменных монет, что затрудняет осуществление расчетов с покупателями", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "МЕТРО Кеш енд Керри Украина" Мартин Шумахер.

По его словам, прекращение обращения копеек не обязательно приведет к повышению цен - возможно даже уменьшение, а не увеличение цены на предлагаемые товары.

Как сообщили в пресс-службе "АТБ", в связи с постоянным дефицитом монет мелких номиналов при взаиморасчете с потребителями, ритейлер еще осенью 2017 года запустил в своих магазинах эксперимент по округлению итоговой суммы чека в меньшую сторону. В частности, округленная сумма указывалась в фискальном чеке как предоставление скидки покупателю.

"Основной целью запуска данного эксперимента были минимизация конфликтных ситуаций, возникающих при отсутствии разменной монеты, а также ускорение кассового обслуживания покупателей торговой сети "АТБ". На сегодня, практика округления итоговой суммы чека внедрена во все магазины торговой сети "АТБ", - сообщили в компании, подчеркнув при этом, что "АТБ" с осторожностью относится к решению НБУ, так как пока не известны четкие механизмы и процедуры его реализации в сфере розничной торговли.

По словам коммерческого директора ООО "ПАККО Холдинг" Руслана Гринчука, в результате вывода из обращения мелких монет в сетях супермаркетов "Вопак" и "Пакко" будет проведено изменение всей системы ценообразования, а также состоится округление цен до 50 копеек.

"Сейчас мы активно мониторим рынок и реагируем на изменения в конкурентных ценах. Кроме того, наши сети будут формировать цены исходя из анализа потребностей покупателей и определения их ценовой чувствительности", - отметил Р.Гринчук.

По его словам, изменения могут негативно сказаться на доходности сети, поскольку расхождение в цене на 50 копеек является существенным. Кроме того, компании придется откорректировать программы лояльности.

"Мы вынуждены будем пересмотреть нашу акционную ценовую политику. Если до сих пор акционные цены фиксировались условно как "10,99 грн", то нововведения приведут к их округлению. Это, безусловно, будет иметь последствия для наших покупателей, особенно наиболее уязвимых категорий населения, которые активно реагируют на акционные товары и считают в буквальном смысле каждую копейку", - сообщил Р.Гринчук.

По его словам, изменения коснутся также действующих программ лояльности.

"Если до сих пор покупатель имел возможность воспользоваться накопленными на бонусном счете средствами для оплаты мелкой сдачи, то теперь сумма накопленных бонусов должна быть кратна 50 копейкам. Мы будем вносить коррективы, чтобы наш покупатель имел возможность воспользоваться этими средствами", - объяснил коммерческий директор "ПАККО Холдинга".

Кроме ценовых изменений, компаниям придется внедрить технические настройки, добавил гендиректор сети Metro.

"В связи с предложенными изменениями, необходимо будет осуществлять технические перенастройки не только вендинговых автоматов, но и учетных информационных систем компании, а также расчетных кассовых аппаратов", - резюмировал М.Шумахер.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. главы НБУ Якова Смолия, центробанк принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп.; сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

В то же время, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа. При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и далее сможет ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу монетами этих номиналов.