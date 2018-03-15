Семенченко отказался прибыть на допрос в пятницу

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщает об отказе народного депутата фракции "Самопомич" Семена Семенченко прибыть на допрос в пятницу, 16 марта.

"Нардеп С.Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречи в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М., - написала Л.Сарган в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые выносил С.Семенченко перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие. Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним.