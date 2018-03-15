Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове является "очередной антипольской акцией" в Украине

Министерство иностранных дел Польши назвал акт вандализма, совершенный на Лычаковском кладбище во Львове вблизи Мемориала львовских орлят 14 марта "очередным антипольским инциндентом" и призвал своих граждан соблюдать осторожность на территории Украины.

"Министерство иностранных дел Республики Польша глубоко обеспокоено взрывом неопознанного объекта на кладбище защитников Львова, который произошел 13 марта 2018 года. Это еще один антипольский инцидент, связанный с использованием взрывчатых веществ, которые произошли на западной Украине в последние месяцы", - говорится в заявлении МИД Польши относительно инцидента во Львове, обнародованном 14 марта на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что осуждают такие действия и ожидают, что украинские правоохранители смогут быстро выяснить обстоятельства инцидента и смогут определить виновных, которые в последствии понесут наказание.

В МИД Польши выразили надежду, что украинские власти, осудившие этот инцидент, обеспечат адекватную защиту польских памятных мест.

"Из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в общественных местах министерство напоминает, что на всей территории Украины рекомендуется соблюдать особую осторожность. Министерство обращается с призывом следить за предупреждениями, опубликованными на веб-сайте МИД Польши… перед поездкой и сообщать обо всех поездках", - призвали в польском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, 14 марта директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай сообщил, что на территорию кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался. Люди не пострадали. По словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.

Позже в этот день министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил инцидент.