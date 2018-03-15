События

14:00 15.03.2018

Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове является "очередной антипольской акцией" в Украине

Министерство иностранных дел Польши назвал акт вандализма, совершенный на Лычаковском кладбище во Львове вблизи Мемориала львовских орлят 14 марта "очередным антипольским инциндентом" и призвал своих граждан соблюдать осторожность на территории Украины.

"Министерство иностранных дел Республики Польша глубоко обеспокоено взрывом неопознанного объекта на кладбище защитников Львова, который произошел 13 марта 2018 года. Это еще один антипольский инцидент, связанный с использованием взрывчатых веществ, которые произошли на западной Украине в последние месяцы", - говорится в заявлении МИД Польши относительно инцидента во Львове, обнародованном 14 марта на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что осуждают такие действия и ожидают, что украинские правоохранители смогут быстро выяснить обстоятельства инцидента и смогут определить виновных, которые в последствии понесут наказание.

В МИД Польши выразили надежду, что украинские власти, осудившие этот инцидент, обеспечат адекватную защиту польских памятных мест.

"Из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в общественных местах министерство напоминает, что на всей территории Украины рекомендуется соблюдать особую осторожность. Министерство обращается с призывом следить за предупреждениями, опубликованными на веб-сайте МИД Польши… перед поездкой и сообщать обо всех поездках", - призвали в польском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, 14 марта директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай сообщил, что на территорию кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался. Люди не пострадали. По словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.

Позже в этот день министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил инцидент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Греции на время следственных действий задержали 26 украинцев, членов экипажей трех суден

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

МИД Венгрии вызывает посла Украины в связи с повторным поджогом офиса КМКС в Ужгороде

В МИД Украины осудили поджог офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде

Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции против РФ, обсудит Молдавию, Венесуэлу и ближневосточный мирный процесс

МИД требуют от России прекратить политически мотивированное преследование крымских татар

МИД России: в ходе недавнего боя в Сирии погибли россияне, еще несколько десятков ранены, но они не военнослужащие ВС РФ

Киев подготовит иск по военным преступлениям РФ

На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

ПОСЛЕДНЕЕ

Введение НБУ правила округления сумм чеков упростит работу торговых сетей

Семенченко отказался прибыть на допрос в пятницу

Рассыпавшееся из самолета в Якутии золото собрали

Савченко вышла после допроса в СБУ

Националисты провели марш с требованием приговора фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия Крысину

Местные органы власти не смогут устанавливать количество поездок для льготников меньше минимальной соцнормы в 30 поездок

Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ на действия украинских органов власти

В Кабмине создана рабочая группа для подготовки предложений к законодательству по развития украинского языка как государственного

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

Генпрокурор внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА