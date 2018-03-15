События

13:31 15.03.2018

Местные органы власти не смогут устанавливать количество поездок для льготников меньше минимальной соцнормы в 30 поездок

Местные органы власти не смогут устанавливать количество поездок для льготников меньше минимальной соцнормы в 30 поездок

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что местные органы власти не смогут устанавливать количество монетизированных поездок в транспорте для льготников меньше минимальной социальная нормы в 30 поездок.

"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику!! Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников", - написал П.Розенко на своей странице в соцсети Facebook.

Вице-премьер подчеркнул, что органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы.

"То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы", - отметил он.

П.Розенко также сообщил, что данные льготы будут предоставляться в безналичной или наличной форме.

Как сообщалось, 14 марта Кабмин утвердил порядок предоставления в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

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