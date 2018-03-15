События

13:27 15.03.2018

Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ на действия украинских органов власти

Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ на действия украинских органов власти

Защита экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Руслан Чернолуцкий, в поданной жалобе адвокаты указывают на жестокое обращение с М.Саакашвили во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко при лишении М.Саакашвили гражданства Украины.

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты незаконного задержания его несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

"Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение в отношении Михеила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах", - отметил адвокат.

Р.Чернолуцкий указал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые послужили основанием обращения в Европейский суд.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В настоящее время М.Саакашвили находится в Нидерландах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокат Саакашвили недоумевает, почему Минюст до сих пор проводит экстрадиционную проверку

Генпрокуратура остановила расследование дела в отношении Саакашвили - адвокат

Отказ Генпрокуратуры и СБУ закрывать дело по Саакашвили показывает безосновательность обвинения, считает адвокат

Суд затягивает рассмотрение кассации Саакашвили на решение, после которого его выдворили из Украины

ГПУ поддерживает действия правоохранителей в палаточном городке возле Рады

Адвокат предлагает ГПУ закрыть дело "о деньгах Курченко" в отношении Саакашвили

Около 10 активистов "Руха новых сил" пикетируют "Мыстецький арсенал", где запланирована пресс-конференция Порошенко

Саакашвили – единственное лицо без гражданства, которое подверглось реадмиссии из Украины за последний год – адвокат

ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тыс. евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне в Киеве

Нидерланды могут отказать Генпрокуратуре во взятии образцов голоса Саакашвили – адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Введение НБУ правила округления сумм чеков упростит работу торговых сетей

Семенченко отказался прибыть на допрос в пятницу

Рассыпавшееся из самолета в Якутии золото собрали

Савченко вышла после допроса в СБУ

Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове является "очередной антипольской акцией" в Украине

Националисты провели марш с требованием приговора фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия Крысину

В Греции на время следственных действий задержали 26 украинцев, членов экипажей трех суден

Местные органы власти не смогут устанавливать количество поездок для льготников меньше минимальной соцнормы в 30 поездок

В Кабмине создана рабочая группа для подготовки предложений к законодательству по развития украинского языка как государственного

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА