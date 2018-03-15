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12:27 15.03.2018

В Греции задержаны 132 гражданина Украины по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов

В Греции задержаны 132 гражданина Украины по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов

В Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины, 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования.... Среди этого массива задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных суден, и теми, кто задержан за перевозку нелегальных мигрантов, - 132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов", - рассказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Представитель МИД также отметил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - отметил В.Кирилич.

По его словам, законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

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