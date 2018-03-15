Военный-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде

Полиция Миргорода (Полтавская обл.) устанавливает обстоятельства гибели 25-летнего военнослужащего контрактной службы, одна из основных версий произошедшего – самоубийство.

Как говорится в сообщении на странице "Полиция Полтавщины" в Фейсбуке, около 2.00 в четверг на линию "102" в Полтавской области поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

По данному факту Миргородский отдел полиции ГУНП в Полтавской области открыл уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительно, одна из основных версий - самоубийство. Но в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.