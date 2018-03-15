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08:48 15.03.2018

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

Исполком Измаильского горсовета обратился к Президенту Украины Петру Порошенко, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе Одесской обладминисрации Максиму Степанову в с просьбой дополнительно изучить вопрос строительства железнодорожной ветки "Березино (Украина) - Бессарабяска (Молдова)", т.к. этот проект угрожает существованию портов Измаила и Рени.

"Вопрос очень серьезный. Длина украинской части ж/д участка железнодорожного полотна Березино (Украина) - Бессарабяска (Молдова) составляет 14 км, молдавской - 2 км. Пути от станции Березино (Тарутинский район) до станции Бессарабяска (Молдова) полностью демонтировали в 1997 году. Видимо, этот демонтаж был первоочередным и очень важным для независимого государства, чтобы не "похоронить" порты Придунавья – Измаил и Рени", - приводит пресс-служба Измаильского горсовета слова мэра города Андрея Абрамченко.

При этом для восстановления полноценного движения по железнодорожному участку "Бессарабяска-Березино" на украинской территории потребуется строительство колеи длинной в 20 км, а также провести капитальный ремонт на участке Арциз-Березино общей протяженностью в 36,5 км. Стоимость работ по восстановлению железнодорожного движения между Украиной и Республикой Молдова на украинском участке, по предварительным расчетам, составит 27 млн евро. Необходимые средства могут быть предоставлены Европейским банком реконструкции и развития.

"Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и если будет построена ветка между Березино и Бессарабяска, то центр перемещается в Галац, - добавил Андрей Абрамченко. - Что при этом произойдет с портом Измаил и Рени? С этим и связана озабоченность профсоюза. И мы тоже поддерживаем эту озабоченность. Если в итоге грузоперевалка уменьшится, пострадает Украинское Дунайское пароходство, порт, уменьшится количество рабочих мест, упадет заработная плата. Я понимаю, что наше обращение кому-то не понравится, но последствия строительства этого участка неприятные. Мы обращаемся, чтобы был проведен детальный анализ этого вопроса на уровне Кабинета Министров Украины".

Как сообщалось, летом 2016 года Украина и Молдова договорились создать рабочую группу по проектированию и вводу в эксплуатацию железнодорожного участка по маршруту Березино (Украина) - Басарабяска (Бессарабка, Молдова).

Как сообщалось, в октябре 2015 года Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное движение из Одесской области в Молдову в обход Приднестровья по участку Березино - Басарабяска.

В рамках проекта планировалось организовать движение не менее шести пар поездов в сутки. Кроме того, в районе Березино предполагалось открыть международный железнодорожный совмещенный пункт пропуска.

По данным "Укрзализныци", в 1999 году из-за отсутствия грузопотока и неудовлетворительного состояния путей на участке Березино – Басарабяска было демонтировано около 20 км пути на территории Украины (Одесская железная дорога) и около 1,5 км – на территории Молдовы.

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