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03:40 15.03.2018

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

Введенные США в связи с крымскими событиями санкции против России сохранятся до возвращения полуострова Украине, говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении представителя ведомства Хизер Нойерт по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"Мы подтверждаем наши обязательства о признании суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ. Крым является частью Украины, связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что крымский референдум 2014 года был "сфабрикованным и незаконным", а решение о воссоединении Крыма с Россией было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск".

Госдеп утверждает, что население Крыма, в частности, крымские татары, этнические украинцы, а также "члены гражданского общества, активисты, независимые журналисты" подергаются репрессиям.

Дипломат, комментируя посещение президентом РФ Владимиром Путиным полуострова накануне, заявила, что он "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран".

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Интерфакс-Украина
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