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23:26 14.03.2018

США присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России

Власти США считают, что Россия стоит за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли.

"США считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на экстренном заседании СБ ООН в среду. "США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Хейли.

Американский дипломат призвала РФ в полной мере сотрудничать с Лондоном в рамках расследования произошедшего. Также, по словам Хейли, Москве необходимо внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на ее территории химоружия.

Также Хейли отметила, что в последнее время в мире учащаются случаи применения химического оружия. Она в очередной раз обвинила власти Сирии в использовании отравляющих веществ против собственного населения, а Россию - в защите Дамаска от последствий подобных действий.

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия.

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