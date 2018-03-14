Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду.

При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того Д.Аллен заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.