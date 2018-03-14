События

22:07 14.03.2018

Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери

Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери

         Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.

      "Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду.

      При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

      Кроме того Д.Аллен заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

      "Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

      Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Источник сообщил о суициде как основной версии смерти соратника Березовского

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

Британия высылает 23 российских дипломата, работающих на разведку

Британия в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

Американский стратегический беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России и линии разграничения на Донбассе

Новые российские вооружения не меняют стратегический баланс между США и РФ

Британское издание утверждает, что экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме

Туск: ЕС ждет предложений Великобритании по решению ирландской проблемы

В Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

Cуд в Крыму изменил приговор украинскому активисту Балуху

Нововведения в УПК не касаются процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью, разъяснили в суде

В Киеве 17 марта ожидаются сильный снег, порывы ветра, гололедица

Генконсульство не советует туристам из Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта из-за "возможных провокаций"

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

Киев по-прежнему требует вывода с Донбасса НВФ, вооружений и техники и обеспечения доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО

Нардеп Савченко в четверг намерена дать брифинг возле управления СБУ в Киеве

Экс-руководитель "Госэкоинвеста" и директора двух фирм подозреваются в присвоении более 11 млн грн

Киев настаивает на мониторинге международных организаций на всех этапах освобождения заложников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА