События

20:47 14.03.2018

Источник сообщил о суициде как основной версии смерти соратника Березовского

Бывший замгендиректора "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне от удушья, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в его окружении на условиях анонимности.

"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Глушков долгое время "пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой". Собеседник агентства подчеркнул, что следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Об отсутствии оснований предполагать, что смерть Глушкова имеет отношение к инциденту в Солсбери, ранее заявили и в британской полиции.

13 марта стало известно, Глушков скончался днем ранее в своем доме в Лондоне.

В марте прошлого года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные 122,654 млн долларов были похищены.

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