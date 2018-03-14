Луценко подаст представление на снятие неприкосновенности и арест Н.Савченко в случае ее неявки на допрос в СБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки внефракционного народного депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду Украины представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

"Я прямо обращаюсь к ней (Н.Савченко – ИФ) с просьбой завтра в 11 часов прибыть на допрос к следователю СБУ и дать пояснения по делу. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею достаточно оснований и полномочий, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах украиского парламента в среду.

При этом он добавил: "Понимаю, что она находится за границей, но современные транспортные средства позволяют прибыть завтра на допрос в очень важном для всего государства деле".

По словам Ю.Луценко, в настоящее время Н.Савченко находится в Испании.

Генпрокурор не конкретизировал, какова может быть суть подозрений, выдвинутых Н.Савченко.

"На самом деле СБУ сделало очень серьезное дело, ликвидировав широкомасштабный террористический акт в украинском парламенте", - сказал генпрокурор.

По его словам, у следствия есть достаточно большой объем доказательств, в том числе санкционированных судом аудио- и видеозаписей, "которые раскрывают картину запланированного и хорошо срежисированного плана террористического акта в стенах Верховной Рады".

Генпрокурор отметил, что в связи с этим не только арестован руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, но и следствие обратилось к Н.Савченко с просьбой прибыть на допрос к следователю.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

СБУ ожидает Н.Савченко на допрос 15 марта.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Согласно тексту подозрения, В.Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту подозрения, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

В подозрении отмечается, что В.Рубан планировал во время нахождения президента Украины, руководителей силовых структур на заседании Верховной Рады осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.

Кроме того, как следует из текста подозрения, руководитель Центра намеревался применить гранаты и огнестрельное оружие в здании Верховной Рады, чтобы "убить государственных деятелей и народных депутатов Украины…, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.