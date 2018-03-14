Сильное похолодание с метелями и мощными снегопадами ожидается в Украине на выходные

В Госслужбе Украины по ЧС предупреждают о том, что в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия.

В обнародованном в среду пресс-службой ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждении отмечается, что в субботу, 17 марта, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине на дорогах гололедица.

В воскресенье, 18 марта, в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

В понедельник, 19 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

"Снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза", - говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.