События

14:17 14.03.2018

Нелетная погода в Киеве помешала спецпредставителю ОБСЕ Сайдику принять участие в заседании контактной группы в Минске

Нелетная погода в Киеве помешала спецпредставителю ОБСЕ Сайдику принять участие в заседании контактной группы в Минске

 Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет в среду без спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, сообщило министерство иностранных дел Белоруссии.

"М.Сайдик не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве. Несмотря на отсутствие посла М.Сайдика, заседание ТКГ в Минске состоится", - говорится в сообщении МИД в Твиттере.

Кроме того, в МИД проинформировали, что следующее заседание ТКГ пройдет в Минске 4 апреля.

Как сообщалось, в среду в Минске пройдет заседание ТКГ, в настоящее время в белорусской столице заседают тематические подгруппы ТКГ.

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