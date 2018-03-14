Жданов в е-декларации указал 827 тыс. грн доходов и автомобиль Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен за 2017 год

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал 827 176 гривен доходов и покупку автомобиля Volkswagen Passat за 750 тыс. гривен.

В частности, министр в 2017 году получил 609 949 грн зарплаты, 215 тыс. гривен – доход от отчуждения движимого имущества и 2 227 гривен – призы и подарки не в денежной форме. Также И.Жданов имеет наличные средства на сумму 50 тыс. долл.

Супруга Ирина Жданова в 2017 году получила доход от занятия предпринимательской деятельностью на сумму 825 230 грн, а также имеет 100 тыс. грн наличными.

Согласно е-декларации, И.Жданов единолично владеет квартирой в Киеве общей площадью 113,8 кв. м и земельным участком площадью 1 тыс. 200 кв. м. В Киевской области.

Кроме того, министр с 2015 года арендует у КСО "Фортеця" дачный дом в Киеве общей площадью 105,5 кв. м. За пользование садовым домом И.Жданов, согласно декларации в 2017 году заплатил 68 455 грн.

Супруга министра единолично владеет двумя земельными участками в Ивано-Франковской области площадью 1897 кв. м и 2500 кв. м, а также недостроенным домом (в той же области) общей площадью 229,8 кв.м.

Министр И.Жданов также задекларировал автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска, который он приобрел в прошлом году за 750 тыс. грн.

Согласно е-декларации ни глава Минспорта, ни члены его семьи не имеют ценных бумаг или нематериальных активов.