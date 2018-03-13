События

23:21 13.03.2018

На шахте рудника "Сухая Балка" погиб горный мастер

На шахте "Юбилейная" рудника ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу DCH Александра Ярославского, погиб исполняющий обязанности горного мастера.

Как сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) во вторник, главное управление Гоструда в Днепропетровской области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 7 марта 2018 года с исполняющим обязанности горного мастера 1980 года рождения.

"По оперативной информации, 7 марта 2018г. и.о. горного мастера участка №19, находясь на отметке горизонта "минус" 1319 м, упал в рудосвалочную выработку №7 горизонта "минус" -1337 м и был присыпан горной массой, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются в соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве", - говорится в информации Гоструда.

В свою очередь заместитель начальника ГУ Гоструда в Днепропетровской области Константин Королев в интервью местному телеканалу сообщил, что помимо создания специальной комиссии, возможно, будет создаваться экспертная комиссия для более тщательного выяснения обстоятельств ЧП.

По его словам, в период праздников произошли ЧП - возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината и на предприятии "Павлоградуголь".

Кроме того, случай травматизма произошел на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу "Метинвест": "два работника выясняли отношения физическим способом, и один очень серьезно травмировался - находится в коме".

По данным Гоструда, на производстве в Украине в 2017 году травмировано 4,313 тыс. человек, в том числе со смертельным исходом - 366 человек, в 2016 году - 4,428 тыс. чел и 400 чел. соответственно. При этом, в частности, в угольной промышленности в 2017 году травмировано 780 чел. (со смертельным исходом - 23 чел), в горнорудной и нерудной - 201 (9), в металлургии - 260 (13).

Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, входит в группу "Метинвест".

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