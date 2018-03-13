События

16:17 13.03.2018

Суд рассмотрит 25 апреля иск Власенко относительно запрета нардепам ездить в командировки в пленарные недели

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина") относительно запрета депутатских командировок во время пленарных недель.

Судебное заседание состоится 25 апреля, сообщается на сайте Окружного админсуда Киева во вторник.

Истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац 3 пункта 4 распоряжения председателя Верховной Рады "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины", в котором речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, отведенные для пленарных заседаний парламента в соответствии с календарным планом работы очередной сессии Верховной Рады, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегаций Украины или по решению парламента.

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