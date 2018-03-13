События

14:50 13.03.2018

Перед обысками в палаточном городке у Рады 3 марта Семенченко выносил сумки, предположительно, с оружием – Аваков

Перед обысками в палаточном городке у Рады 3 марта Семенченко выносил сумки, предположительно, с оружием – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает, что в сумках, которые выносил народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич") перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие.

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка – ИФ) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий – ИФ) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал А.Аваков во вторник в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было приято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал А.Аваков.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которые были уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, 7 марта руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что двое задержанных в ходе проведения следственных действий в палаточном городке у здания Верховной Рады утром 3 марта уведомлены о подозрении в причастности к событиям 27 февраля у стен парламента и попытке захвата Жовтневого дворца в декабре прошлого года.

По словам начальника главка, один из задержанных был в розыске, а в отношении другого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с событиями под Шевченковским райсудом г.Киева, когда был ранен полицейский.

А.Крищенко уточнил, что подозрения предъявлены по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В целом, говоря о событиях в палаточном городке 3 марта, А.Крищенко отметил, что полиция не оперирует такими терминами, как "зачистка" или "разгон". Он напомнил, что действия правоохранителей были санкционированы судом, и если бы те, кто находился в палатках, не оказывали активного сопротивления проведению обысков, не было бы и задержаний.

"Сначала это был мирный протест, потом - марши, и с нашей стороны не было никаких вопросов. Но потом начались провокации. И попытка захвата Октябрьского дворца была не первой ласточкой…Под Радой были провокации, появились элементы фортификационных сооружений, чтобы ограничить доступ граждан, потом провокации под АП, ранение полицейского под Шевченковским судом после заседания по мэру Одессы, попытка зажечь шины у стен парламента… Мы задерживали людей с оружием и ножами. Это все организовано одними и теми же людьми", - рассказал А.Крищенко.

При этом он обратил внимание, что партия "Рух новых сил" заявила о выходе из этой акции протеста, а других заявок о том, кто проводит акцию в этих палатках, у полиции не было.

3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой от протестующих. Правоохранители утверждают, что изъяли во время проведения следственных действий в палаточном городке предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, а также "коктейли Молотова".

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