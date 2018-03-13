Женщина получила огнестрельное ранение в ходе конфликта между покупателями и работниками магазина в Киеве

В Киеве в результате конфликта между покупателями и сотрудниками магазина пострадала прохожая, которую с ранением бедра госпитализировали.

Как сообщили во вторник в отделе коммуникации полиции г.Киева, около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что произошел конфликт между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо.

Пострадавшую госпитализировали.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.