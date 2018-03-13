Рада упростила процесс установления группы инвалидности для лиц- участников АТО

Верховная Рада Украины упростила процесс установления группы инвалидности для лиц- участников АТО, потерявших конечности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон о внесении изменений в закон "О реабилитации инвалидов Украины, касающихся установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции" (№7161) проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании во вторник.

Согласно принятому закону, соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования лицам-участникам АТО, у которых ампутированы верхние или нижние конечности (их части), а также лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Закон распространяется также на лиц, которые находились непосредственно в районах проведения АТО и в результате полученных повреждений потеряли конечности или "другие органы".

Закон разрешает лицам, которые обращаются для установления инвалидности и не могут приехать на осмотр медицинской комиссии по состоянию здоровья, проводить осмотр по месту жительства (дома), в том числе в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, в учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации или в учреждениях охраны здоровья, в которых такое лицо находится на лечении.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.