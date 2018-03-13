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13:03 13.03.2018

Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, если получит повестку на руки

Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, если получит повестку на руки

Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционный) утверждает, что не получала повестку о вызове на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана… лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения… В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно (на руки - ИФ) вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок… я прибуду на допрос в СБУ", - написала нардеп в письме на имя главы СБУ Василия Грицака, фотокопия которого обнародована на ее странице в Фейсбуке во вторник.

Н.Савченко отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

По ее словам, об этой поездке она официально проинформировала первый отдел аппарата Верховной Рады, то есть СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Н.Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении В.Рубана, однако ранним утром в понедельник покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе Н.Савченко заявили, что парламентарий в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом, повесток или приглашений на допрос она не получала.

Повестки на допрос Н.Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта, сообщила СБУ вечером 12 марта.

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