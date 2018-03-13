Металлурги обратились к правительству за защитой от возможных пошлин США

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также заместитель министра - торговый представитель Наталия Микольская обсудили с представителями металлургической промышленности меры по защите украинской металлургической продукции от возможных пошлин США на рабочем совещании 12 марта.

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Уверен, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных пошлин. Со своей стороны Минэкономразвития делает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынку США не претерпел негативных изменений", – цитирует Степана Кубива пресс-служба МЭРТ на своем сайте.

По его словам, премьер-министр Украины и Минэкономразвития ведут диалог со США по улучшению условий и расширению доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США, а также рынки Азии и Африки.

Как сообщалось, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий северноамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Решения вступают в силу 23 марта. При этом Д.Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

Согласно данным Государственной службы статистики, экспорт черных металлов является основной статьей украинского экспорта в Соединенные Штаты – его доля составляет 73,4% всего украинского экспорта в эту страну. В частности, в 2017 году поставки черных металлов и изделий из них на американский рынок выросли более чем в 2,4 раза – до $608 млн, в том числе экспорт чугуна – до $406,4 млн. Украина импортировала этой продукции из США на $96 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году.