События

23:23 12.03.2018

В Фастове две девушки избили женщину и украли у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном

В Фастове две девушки избили женщину и украли у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, подозреваемых в нападении на женщину с целью грабежа, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура установила, что инцидент произошел в г.Фастов. Две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней, начали толкать женщину, а после того как потерпевшая упала на землю злоумышленницы наносили удары ногами по ее телу. Во время избиения одна из злоумышленниц выхватила сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. грн.

"После этого девушки сели в машину, в которой их ждали двое парней, и покинули место преступления. Похищенные средства злоумышленники поделили между собой", – сообщили в ведомстве.

Правонарушительниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия их сообщников квалифицированы по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) и ст.198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокуратура направила в суд обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности для рассмотрения по существу. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Интерфакс-Украина
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