Генпрокуратура остановила расследование дела в отношении Саакашвили - адвокат

Генеральная прокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействию участникам такой организации (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Уголовного кодекса Украины), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по М.Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он в понедельник.

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Его адвокаты считают данную процедуру незаконной и обжалуют ее как в украинских правоохранительных и судебных инстанциях, так и в ЕСПЧ.

При этом сам М.Саакашвили заявлял о том, что требует судить его в Украине по данному делу, в котором власть обвиняет его в подготовке государственного переворота, а он считает его сфабрикованным.

24 февраля в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Генпрокуратура направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит взять у М.Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства.