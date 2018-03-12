События

18:13 12.03.2018

В Киеве за взятку задержали и.о.замглавы Деснянской налоговой

В Киеве за взятку задержали и.о.замглавы Деснянской налоговой

Исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции Деснянского района Главного управления Государственной фискальной службы в г.Киеве задержан в понедельник во время получения взятки, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Установлено, что указанное служебное лицо получило от представителя одной из физических лиц-предпринимателей неправомерную выгоду в размере 5 тыс грн и 1 000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставления соответствующей выдержки, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов", - говорится в сообщении.

Задержали чиновника сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области и оперативными сотрудниками этого же управления.

В настоящее время готовятся сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, ходатайства в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Закарпатской области чиновник разоблачен на взятке за содействие внеочередного получения биометрических паспортов

Во Львове сотрудницу "Укртрансбезопасности" и ее мужа задержали во время получения взятки

Сотрудник ГФС задержан в Запорожье за взятку в 250 тыс грн

В Запорожской области задержали чиновника за взятку в сумме 250 тыс. грн

Во Львове задержали предпринимателей, предлагавших взятку военному прокурору

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Стивидоры Одесского региона договорились применять рыночные цены на перевалки в новом МГ

Генпрокуратура направила в суд обвинение против начальника следственного отдела одного из райотделов полиции в Харьковской области за получение взятки

На Ровенщине на взятке задержан заместитель начальника штаба одной из воинских частей Нацгвардии Украины

ГФС обнаружила замаскированный под овечью ферму подземный спиртзавод

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Генпрокуратура остановила расследование дела в отношении Саакашвили - адвокат

Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Двух человек госпитализировали в Лондоне после того, как в парламент доставили подозрительную посылку

Луценко призывает Бакулина подумать над возможностью пойти на сделку со следствием

Скончался основатель модного дома "Живанши"

Нардеп Бакулин находится за пределами Украины, в больнице в Москве ему дали выписку

Луценко: Вручение подозрений судьям КС РФ сократило путь к Гааге

Генпрокуратура будет настаивать на аресте счетов, на которые перечислялись средства от аферы с буровыми установками

Нардепа Н.Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА