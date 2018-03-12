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08:21 12.03.2018

Лондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении экс-полковника ГРУ

Лондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении экс-полковника ГРУ

        Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения" в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скипаля и его дочь, пишет в понедельник Times.

      В первой половине дня в Лондоне состоится заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. По информации издания, полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.

      Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку в Солсбери. Она готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству, пишет Times.

      5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

      Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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