События

07:18 12.03.2018

Второй за сутки американский самолет провел разведку у побережья Крыма и Новороссийска

        Вслед за американским разведывательным беспилотником у крымского побережья на Черном море в воскресенье совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

      По их информации, морской разведчик с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также российского Новороссийска.

      Как сообщалось, днем в воскресенье у линии разграничения на Донбассе, вдоль побережья Крыма и Краснодарского края России был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024.

      Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

      В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

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Интерфакс-Украина
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