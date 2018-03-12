Американский стратегический беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России и линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, а также линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил подлет к российским морским границам на Черном море в районе. Затем он несколько часов летал по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16,1 тыс. метров и скорости около 700 км в час. Временами беспилотник приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км.

Перед этим в воскресенье утром беспилотник ВВС США в течение около четырех часов проводил очередную разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Как и в ходе предыдущих полетов в тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдовы и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.

Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки вблизи территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B также совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз подлетал к российским границам.