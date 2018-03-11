События

22:41 11.03.2018

На Херсонщине военные и гражданские устроили драку, есть пострадавшие

        Вблизи пос. Новая Збурьевка (Херсонская обл.) произошла драка между гражданскими и военнослужащими, есть пострадавшие, сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

      "Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в вскресенье.

      Отмечается, что все указанные военнослужащие были трезвые.

      Также сообщается о телесных повреждениях как военнослужащих, так и гражданских. Материалы переданы в правоохранительные органы.

      "Относительно указанного факта командованием Военно-морских сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет дана компетентными правоохранительными органами, после чего виновных лиц привлекут к ответственности", – отметили в пресс-центре.

      В свою очередь в областной полиции отмечают, что происшествие случилось в ночь на 9 марта.

      К правоохранителям обратилась жительница Херсона и сообщила, что в ночь на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района.

      "По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение", - отметили в полиции.

      Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

      "Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовному правонарушению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка", - говорится в сообщении.

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