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16:05 10.03.2018

Турция может в будущем провести новые военные операции в Сирии - Эрдоган

Турция может в будущем провести новые военные операции в Сирии - Эрдоган

Анкара не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции - не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют", - приводит слова Р.-Т.Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

При этом турецкий президент раскритиковал позицию стран НАТО по Сирии.

"Разве Турция не является членом НАТО? Где страны альянса? Когда дело касалось Афганистана, все страны НАТО приглашали поддержать действия альянса. Когда же речь идет о Сирии... Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на четкую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг", - подчеркнул турецкий лидер.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства".

Ранее Р.-Т.Эрдоган заявил о необходимости проведения военной операции в Манбидже и Идлибе.

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