События

13:54 10.03.2018

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

На Донбассе со вступления в силу режима прекращения огня 5 марта погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", - сказал Д.Гуцуляк на брифинге в субботу в Киеве.

Кроме того, по его словам, еще один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние - средней тяжести.

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погиб один украинский военный 1994 года рождения.

Как рассказал Д.Гуцуляк, в пятницу в зоне АТО боевики совершили три прицельных обстрела украинских позиций.

Так, на луганском направлении около 19:30 боевики нарушили режим тишины один раз – у Станицы Луганской, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики совершили два прицельных обстрела также из стрелкового оружия.

"Ночью, около 02:30 боевики российско-оккупационных войск вели обстрел наших защитников в районе Водяного, а после 11:40 - по защитникам Авдеевки", - отметил Д.Гуцуляк.

По его словам, украинские военные во всех случаях не открывали огонь в ответ.

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Интерфакс-Украина
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