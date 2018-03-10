НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины, что приближает страну к полноценному членству в Альянсе.

"В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

В сообщении отмечается, что "дверь НАТО остается открытой для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе".

В сообщении НАТО также напоминается, что на саммите в Бухаресте в 2008 году станы-члены Альянса согласились, что Грузия и Украина станут членами НАТО в будущем.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук отметила: "Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в Альянсе".