События

07:55 10.03.2018

В Смеле по задолженностям без газоснабжения остались 19 котельных, 183 дома без отопления

В Смеле по задолженностям без газоснабжения остались 19 котельных, 183 дома без отопления

В г.Смела Черкасской области по задолженностям без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тыс. 408 абонентов), сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тыс. чел. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено, подключение 5 котельных запланировано на 10 марта", – говорится в сообщении.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАТО наделило Украину статусом страны-аспиранта

Пассажиропоток на контрольных пунктах на Донбассе увеличился в пятницу

Спасатели обнаружили две единицы взрывчатки на 0,4 га местности в пгт.Станица Луганская

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб и один ранен

В Умани задержан мужчина, нелегально проживающий на территории Украины

Полиция начала дело по факту избиения детей учительницей в Одесской области, о котором стало известно из ролика в YouTube

В зоне АТО от пули снайпера погиб украинский военнослужащий

Американский стратегический беспилотник провел разведку на Донбассе

В Киеве произошел пожар в ангаре, сгорели четыре автобуса

Сообщение о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове оказалось ложным

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

На Донбассе с момента объявления "режима тишины" 5 марта погибли трое украинских военных

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины коллекцию старинных монет

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

Избиение нардепа Левченко квалифицировано как "насилие в отношении государственного деятеля"

В Польше за нелегальное изготовление сигарет арестовали трех украинцев

Британское издание утверждает, что экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме

В Славянске в помещении почты обнаружили предмет, внешне похожий на взрывчатку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА