В Смеле по задолженностям без газоснабжения остались 19 котельных, 183 дома без отопления

В г.Смела Черкасской области по задолженностям без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тыс. 408 абонентов), сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 школ, 13 детских садов, 8 медицинских учреждений. Население города – 68 тыс. чел. В 22:15 работу 14 котельных восстановлено, подключение 5 котельных запланировано на 10 марта", – говорится в сообщении.