События

19:38 09.03.2018

В Славянске в помещении почты обнаружили предмет, внешне похожий на взрывчатку

В Славянске в помещении почты обнаружили предмет, внешне похожий на взрывчатку

В Славянске в помещении одного из терминалов почты обнаружили предмет, внешне похожий на взрывчатку, патрульная полиция обеспечила охрану места происшествия, сообщила пресс-служба полиции Славянска.

"Сегодня, 9 марта, на линию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывчатки в помещении одного из терминалов почты", - говорится в сообщении.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили две сумки.

"В одной из сумок было видно предмет, похожий на гранату Ф1. Сразу патрульные вызвали следователей, а к их приезду обеспечили охрану места происшествия", – констатировали в полиции.

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