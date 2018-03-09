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16:35 09.03.2018

Порошенко приветствует решение ЕК по новой финансовой помощи для Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Еврокомиссии по новой программе макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста.

"Это важный элемент пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза относительно углубления отношений между Украиной и ЕС", - написал президент на своей странице в соцсети "Фейсбук".

П.Порошенко считает, что такое решение является "признанием нашего прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной".

П.Порошенко высказал надежду, что предложение Еврокомиссии будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом уже в ближайшее время.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до EUR1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украины, которую должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в пятницу.

В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ в Украине.

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - отметили в Еврокомиссии.

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Интерфакс-Украина
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