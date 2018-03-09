События

14:22 09.03.2018

Савченко пришла в суд, чтобы поддержать Рубана

Савченко пришла в суд, чтобы поддержать Рубана

В суд по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану пришла народный депутат Надежда Савченко.

В настоящее время судьи удалились в совещательную комнату для избрания меры пресечения В.Рубану.

Н.Савченко обратилась к В.Рубану: " Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер".

"Мне кажется, что если бы наши все спецслужбы сотрудничали совместно в стране, а не раздробленно, мы могли бы сделать намного больше пользы для Украины. Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько трудными могут быть операции, особенно глубинные операции", - сказала она.

Сам В.Рубан ответил на вопрос журналистов о том, "что происходит" так: "Черная полоса в отношениях с СБУ".

Позднее журналисты попросили Н.Савченко прокомментировать информацию о том, что среди подозреваемых фигурирует ее помощник-консультант Олег Мезенцев. Народный депутат заявила, что собирается его уволить. "Он (О.Мезенцев) до сих пор является моим помощником. Олег ездил ко мне в российские суды. Я посмотрела, почитала тот список. Я поняла, что они записали туда всех тех, кто знал Рубана – в этот список подозреваемых. Олег написал заявление на увольнение, потому что нашел работу. Я должна была уволить его с понедельник, что и сделаю", - сказала народный депутат.

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Интерфакс-Украина
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