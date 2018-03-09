События

12:36 09.03.2018

Рубану избирают меру пресечения

Рубану избирают меру пресечения

Шевченковский райсуд Киева в пятницу избирает меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время в суде зачитывается текст подозрения.

"Рубана … подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства", - зачитал текст сообщения о подозрении судья.

Согласно документу, В.Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту подозрения, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

В подозрении отмечается, что В.Рубан планировал во время нахождения президента Украины, руководителей силовых структур на заседании Верховной Рады осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.

Кроме того, как следует из текста подозрения, руководитель Центра намеревался применить гранаты и огнестрельное оружие в здании Верховной Рады, чтобы "убить государственных деятелей и народных депутатов Украины…, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".

Согласно зачитанному подозрению, В.Рубан решил совершить теракт с целью убийства президента Украины и других высших должностных лиц, а также большого количества людей в Киеве; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в государстве, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены с востока Украины в Киев, что "даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил РФ и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", продолжить военную оккупацию Украины".

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".

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