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11:31 09.03.2018

Amnesty International Украина призывает эффективно расследовать нападения на маршах за права женщин

Amnesty International Украина призывает эффективно расследовать нападения на маршах за права женщин

Организация Amnesty International Украина требует провести безотлагательное, эффективное и беспристрастное расследование сообщений о нападениях во время маршей за права женщин, а также отчитаться о его результатах перед общественностью.

Как отмечается в пресс-релизе организации, 8 марта в столице и регионах Украины состоялись публичные акции к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации.

"Сразу в четырех городах их участники сами стали жертвами насильственных нападений", - отмечает Amnesty International Украина.

По их данным, в Киеве от нападений пострадали по меньшей мере пять человек. "Двух женщин избили и облили зеленкой. Журналисту Богдану Новаку и еще одному участнику акции распылили в лицо перечный газ. У нескольких участников марша силой отобрали и растоптали плакаты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Ужгороде участниц феминистской акции за права женщин облили красной краской, одна из участниц получила химический ожог глаз. Во Львове неизвестные напала на участников марша и пытались облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападающих.

"По состоянию на 22:00 8 марта появились сообщения о других нападениях на участников публичных акций - во Львове и Мариуполе", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше - неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

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