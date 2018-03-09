События

05:18 09.03.2018

Американский самолет провел очередную разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма

Американский самолет провел очередную разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма

        Разведывательный самолет ВВС США в четверг совершил многочасовые полеты вблизи Крымского полуострова, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

      По их сведениям, стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тыс. метров от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья.

      В районе Севастополя он приближался к берегам на расстояние приблизительно 30 км, т.е. шел почти по кромке морской границы, а в районе Алупки - на 34 км.

      Перед тем как подлететь к Крыму, дальний американский беспилотник в четверг утром совершил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе. В ходе него он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

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Интерфакс-Украина
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