События

02:25 09.03.2018

В Запорожье в ДТП пострадало четыре человека, в том числе ребенок

В Запорожье в ДТП пострадало четыре человека, в том числе ребенок

        Четверо человек были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в четверг на Ореховском шоссе в Коммунарском районе Запорожья, сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на местное издание.

      "По данным издания, инцидент произошел напротив торгового центра "METRO". В результате столкновения Volkswagen T4 (Transporter) и Skoda Octavia пострадали водители обеих машин, пассажирка и 10-летний ребенок. С различными травмами они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи в больницу экстренной медпомощи", – сказано в сообщении на сайте телеканала в четверг вечером.

      В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили, что в ДТП также попал и Hyundai i10. Автомобиль зацепило после столкновения. Сам водитель Hyundai не пострадал.

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Интерфакс-Украина
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