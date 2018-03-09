В Запорожье в ДТП пострадало четыре человека, в том числе ребенок

Четверо человек были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в четверг на Ореховском шоссе в Коммунарском районе Запорожья, сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на местное издание.

"По данным издания, инцидент произошел напротив торгового центра "METRO". В результате столкновения Volkswagen T4 (Transporter) и Skoda Octavia пострадали водители обеих машин, пассажирка и 10-летний ребенок. С различными травмами они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи в больницу экстренной медпомощи", – сказано в сообщении на сайте телеканала в четверг вечером.

В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили, что в ДТП также попал и Hyundai i10. Автомобиль зацепило после столкновения. Сам водитель Hyundai не пострадал.