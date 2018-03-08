События

21:28 08.03.2018

Туск: ЕС ждет предложений Великобритании по решению ирландской проблемы

Туск: ЕС ждет предложений Великобритании по решению ирландской проблемы

        Отвергая предложения ЕС по урегулированию ирландской проблемы в рамках Brexit, Великобритания пока не предложила своего решения, хотя это входит в число коренных вопросов выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

      "При том, что мы уважаем эту позицию, мы также ожидаем, что Великобритания предложит конкретное и реалистичное решение, чтобы избежать жесткой границы (между Северной Ирландией и Ирландской Республикой - ИФ). Пока Великобритания не предложила такого решения, очень сложно представить существенный прогресс в переговорах о Brexit", - сказал Д.Туск в четверг в Дублине после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

      "Если в Лондоне кто-то полагает, что переговоры сначала будут касаться других вопросов, прежде чем перейти к ирландской проблеме, моим ответом будет: сначала Ирландия", - подчеркнул глава Евросовета.

      Он отметил, что скоро будет отмечаться двадцатилетие соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года), ратифицированного обеими сторонами подавляющим большинством.

      "Мы должны признать демократическое решение, принятое Великобританией в 2016 году, покинуть ЕС точно так же, как мы должны признать демократическое решение, принятое на острове Ирландия в 1998 году, со всеми его последствиями. Риск дестабилизации хрупкого мирного процесса следует избегать любой ценой. Поэтому мы будем тверды в данном вопросе", - заверил Д.Туск.

      Он напомнил, что накануне представил в Люксембурге свой проект руководящих принципов по формированию будущих отношений ЕС с Великобританией после Brexit. В тот же день лорд-канцлер Великобритании выступил с речью в лондонском Сити, высказавшись за соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ), охватывающее финансовые услуги.

      "В зоне свободной торговли мы можем предложить торговлю товарами с целью охвата всех секторов при нулевых тарифах и без количественных ограничений. Но услуги не касаются тарифов. Услуги касаются общих правил, общего надзора и совместного правоприменения", - объяснил председатель Евросовета.

      Услуги, по его словам, предназначены для обеспечения равного игрового поля, целостности единого рынка и, в конечном итоге, для финансовой стабильности.

      "Вот почему мы не можем предлагать в услугах то же самое, что мы можем предложить в товарах. И именно поэтому ЗСТ не имеет подробных правил для финансовых услуг. Мы все должны четко понимать, что, когда дело касается финансовых услуг, жизнь после Brexit будет уже отличаться", - заявил Д.Туск.

      Он сказал, что слышал слова лорда-канцлера о том, что финансовые услуги "очень отвечают взаимному интересу" Великобритании и ЕС.

      "Я полностью уважаю компетенцию канцлера в определении того, что является интересом Великобритании. Тем не менее, я бы просил предоставить нам возможность определять, что интересует ЕС", - подчеркнул председатель Европейского совета.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Исполнительным директором "Европола" 8 марта назначена женщина

Еврокомиссия подтвердила, что выступает за законодательство ЕС, защищающее журналистов

Совет ЕС обсудит в Брюсселе оборонные вопросы

Обмененный в 2010г на Анну Чапмен и ее товарищей экс-полковник ГРУ Скрипаль госпитализирован в Британии с отравлением ядом

Кива заявляет, что Соцпартия выступает за членство Украины в НАТО и ЕС

"Безвизом" воспользовались почти 500 тыс украинцев

Еврокомиссия подтверждает, что обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС российской стороной выполняются

Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции против РФ, обсудит Молдавию, Венесуэлу и ближневосточный мирный процесс

Полиция британского города Лестера просит не спекулировать на инциденте с обрушением здания и пожаром

Юнкер: предложенные саммиту ЕС реформы европейских институтов не противоречат союзным договорам

ПОСЛЕДНЕЕ

На КПВВ Майорск с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Рубан

В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибшие

На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли два человека

Двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в Славянске, оба задержаны

Нацполиция задержала 6 человек после марша за права женщин в Ужгороде

Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское, пострадавших нет

В Запорожской области пострадали 6 горняков вследствие возгорания в шахте

НАТО пытается убедить Турцию отказаться от российских С-400

В Грузии мобилизуют все усилия на борьбу с мраморными клопами

В Киеве горело помещение в бизнес-центре "Олимпийский"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА