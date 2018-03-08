В Киеве горело помещение в бизнес-центре "Олимпийский"

В г.Киев в четверг ликвидирован пожар в офисном помещении на 23 этаже 29-этажного бизнес-центра на ул. Большой Васильковской.

"Во время гашения пожара спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже… К счастью, погибших и травмированных нет", - сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о пожаре поступило спасателям в 12:25 8 марта, в 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 - ликвидирован.

Судя по снимкам с места события, речь идет о бизнес-центре "Олимпийский", расположенном возле одноименного стадиона и станции метрополитена.