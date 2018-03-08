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10:21 08.03.2018

Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины - ISW

Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины - ISW

Лидеры США и их европейские союзники не готовы к тому, что президент РФ Владимир Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил".

Как сообщает украинская служба "Голоса Америки", эксперты ISW в своем исследовании "Russia's Military Posture: Ground Forces Order of Battle" выразили убеждение, что российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии, и это не соответствует тому, чего ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий.

Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии, или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в этом регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана.

За период с 2014 года, россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины, отмечают аналитики.

Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами, сообщает "Голос Америки".

Аналитики призвали США и союзников переосмыслить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

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