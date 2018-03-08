Неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана в Киеве, никто не пострадал – полиция

В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции Киева.

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как "к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана".

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

С эфире 112.канала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик сообщила также, что в момент инцидента в ресторане находился персонал и до 10 посетителей, которых быстро эвакуировали.

В свою очередь ГУ ГСЧС Украины в Киеве сообщает, что после получения 2:35 сообщения о пожаре на ул. Владимирской и прибытия отделения пожарных выяснилось, что " в пристройке 5-этажного жилого дома на 1 этаже заведения общественного питания произошло возгорание на летней террасе". "В 3:05 пожар на площади 80 кв. м, был локализован, а в 3:17-ликвидирован; в результате пожара повреждена мебель, внешняя стеклянная облицовка, стены и потолок летней террасы".

Ранее "Espreso.tv" сообщило, что в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана. В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.