Британская полиция подтвердила отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно вызвано нервно-паралитическим веществом, заявили в Скотланд-Ярде.

"Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице находится полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивается как тяжелое.

При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.