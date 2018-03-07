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19:00 07.03.2018

Руководитель полиции Киева призывает участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

Руководитель полиции Киева призывает участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

Начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко призывает участников марша, который состоится 9 марта в столице, соблюдать мирный характер мероприятия и не приносить оружие и взрывоопасные предметы.

"Что касается марша, который будет проходить 9 марта, то звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки. Если будут какие-то попытки приходить с оружием, то они будут пресекаться", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" А.Крищенко в среду.

Он подчеркнул, что зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде и использоваться только для охоты или охраны жилья, "и не надо с ним ходить по центру Киева".

По словам А.Крищенко, разные политические силы заявили участие в марше нескольких тысяч человек.

Ранее партия "Рух новых сил" на своей страничке в Фейсбук заявила, что приобщается "к масштабной антиолигархической акции". Согласно информации, акция будет проходить в парке им.Шевченко во время торжеств с участием президента Украины Петра Порошенко по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

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